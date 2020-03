Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deschamps pourrait rendre service à McCourt pour Thauvin !

Publié le 10 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille se retrouve dans une situation plus que délicate avec Florian Thauvin, une sélection à l'Euro pourrait bien bouleverser l'avenir du Français. Explications.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'OM n'a toujours pas entamé les démarches pour prolonger le contrat de Florian Thauvin, qui prend fin en juin 2021. Et pour cause, le club phocéen, en grande difficulté financière, ne peut pas se permettre d'offrir un nouveau bail, et donc un salaire revu à la hausse, à l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Autrement dit, les Phocéens chercheront à vendre Florian Thauvin l'été prochain, mais là encore ce ne sera pas facile. A moins que...

Une sélection à l'Euro pourrait revaloriser Thauvin

En effet, les clubs éventuellement intéressés par Florian Thauvin n'ont aucun intérêt à se précipiter dans les négociations car ils savent en position de force face à un OM contraint de vendre vite et bien. D'autre part, la récente blessure à la cheville du Français pourrait également refroidir ses prétendants. Mais c'est finalement Didier Deschamps qui pourrait bien aider son ancien club. Si Florian Thauvin était convoqué pour l'Euro 2020, sa valeur pourrait effectivement être revu à la hausse et cela permettrait de rassurer les clubs acheteurs. Dans le cas contraire, les chances de voir l'ancien joueur de Newcastle partir libre à l'issue de son contrat grandirait.