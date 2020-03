Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Cavani signait en Argentine ?

Publié le 10 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Edinson Cavani, qui est en fin de contrat au PSG en juin prochain, dispose de plusieurs pistes pour l’été prochain. Outre l’Atlético de Madrid, Cavani pencherait pour une destination pour le moins surprenante…

L’avenir d’Edinson Cavani semble de plus en plus compromis du côté du PSG. En fin de contrat en juin prochain dans le club de la capitale française, le buteur uruguayen chercherait une nouvelle destination pour sa carrière. L’ancien joueur du PSG Cristian Rodriguez, également passé par l’Atlético, aurait même conseillé à Cavani de signer dans le club de Madrid, affirmant que « Cavani serait inarrêtable avec l’Atlético aux côtés de Simeone » . Pourtant, une destination bien plus exotique serait envisageable pour Cavani…

« Je suis sûr qu’il adorerait jouer à Boca »

Au micro de la radio Argentine AM630 , Leandro Paredes aurait confié les envies de départ de Cavani, et plus précisément les envies de l’Uruguayen concernant le club de Boca Juniors. « Beaucoup me demandent comment est Boca, son environnement, ce que ça fait de jouer à la Bombonera. Avec Cavani, j’en parle beaucoup et il aimerait y jouer un jour. Je suis sûr qu’il aimerait beaucoup jouer à Boca. Il est parfait pour ce club ». En effet, doté d’une grinta légendaire et d’un sens du but hors-norme, Cavani serait le profil parfait pour Boca Juniors. Et si ses envies se confirment, pas sûr que le club de Buenos Aires ne refuse à la tentation de proposer un contrat au Matador… Néanmoins, Paredes nuance un peu dans son interview. « Je crois qu’il veut rester encore un ou deux ans en Europe » . Une durée qui pourrait permettre au PSG de proposer un nouveau contrat à Cavani, ou tout simplement permettre à l’Atlético de revenir à la charge pour le buteur Uruguayen.

Boca, la meilleure destination ?