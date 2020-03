Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma aurait de grosses exigences pour son avenir !

Publié le 10 mars 2020 à 1h15 par A.D.

Gianluigi Donnarumma figurerait sur les tablettes de Leonardo, le directeur sportif du PSG. En fin de contrat avec le Milan AC à l'issue de la saison 2020-2021, le portier italien n'aurait pas du tout l'intention de revoir ses revendications salariales à la baisse pour prolonger.

Gianluigi Donnarumma ne voudrait faire aucune fleur au Milan AC. En fin de contrat en juin 2021, le portier italien serait en discussions avec son club pour prolonger. Toutefois, Gianluigi Donnarumma aurait du mal à trouver un accord avec sa direction. Une situation qui pourrait profiter à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG en pincerait pour le gardien du Milan AC et pourrait tenter de le recruter dès la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier, puisque la Juventus et Chelsea souhaiteraient également s'attacher les services de Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma ne voudrait pas baisser ses revendications