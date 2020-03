Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à relancer le dossier Rakitic ?

Publié le 10 mars 2020 à 21h15 par A.D.

Lors des dernières fenêtres de transferts, le nom d'Ivan Rakitic a été associé au PSG à plusieurs reprises. Alors que le milieu de terrain croate n'a toujours pas quitté le FC Barcelone, Leonardo serait prêt à retenter sa chance l'été prochain.

Leonardo n'aurait pas oublié Ivan Rakitic. Dans une situation de plus en plus compliquée au FC Barcelone, le vice-champion du monde croate aurait pu faire ses valises lors des dernières fenêtres de transferts. Le numéro 4 du Barça aurait notamment pu prendre la direction du PSG ou de la Juventus, mais il est finalement resté en terres catalanes. Comme La Repubblica l'a précisé à la mi-janvier, Ivan Rakitic aurait pu se laisser tenter par le club parisien ou La Vieille Dame en cas de départ lors du dernier mercato hivernal. Et selon TV3 un transfert vers le PSG serait toujours d'actualité.

Leonardo prêt à tendre les bras à Ivan Rakitic ?

A en croire le média catalan, le PSG resterait une option pour Ivan Rakitic. Et ce, malgré les échecs du club parisien avec le Croate dernièrement. Leonardo pourrait donc tenter de s'attacher les services d'Ivan Rakitic si un bon de sortie lui était accordé lors du prochain mercato.