Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Donnarumma !

Publié le 10 mars 2020 à 13h15 par A.C.

Paolo Scaroni, président du Milan AC, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Gianluigi Donnarumma.

Décidément, le Milan AC n’arrive pas à remonter la peinte. Le club lombard, l’un des plus titrés au monde, traverse depuis plusieurs années une période très compliquée et les choses ne devraient pas s’arranger de sitôt. Un nouveau changement de propriétaire devrait en effet avoir lieu, avec un nouvel organigramme mis en place et un tout nouveau projet... qui ne plait pas à tout le monde. Leonardo pourrait d’ailleurs profiter de cela, pour essayer d’attirer Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain.

« Donnarumma ? C’est Gazidis qui décidera »