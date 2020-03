Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Désaccord Juve-Paris autour du deal Icardi ?

Publié le 10 mars 2020 à 4h20 par La rédaction

Un désaccord serait intervenu entre le PSG et la Juventus dans les discussions préliminaires autour d’une éventuelle opération Icardi…

Depuis plusieurs semaines, les médias italiens affirment que le PSG et la Juventus planchent sur un montage particulier autour du deal Icardi, Paris levant l’option d’achat de l’Argentin, prêté par l’Inter, pour le revendre dans la foulée avec plus-value au club bianconero. Pour autant, un désaccord pourrait être intervenu récemment entre les deux clubs.

La Juve ne veut pas intégrer Dybala dans l’opération…