Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi aurait pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 12 mars 2020 à 10h45 par B.C.

Prêté par l'Inter Milan cette saison, Mauro Icardi n'aurait pas l'intention de rester au PSG et voudrait retourner en Serie A.

L'été dernier, Leonardo frappait un grand coup en récupérant gratuitement Mauro Icardi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il faut dire que l'Inter Milan aurait fait n'importe quoi pour se débarrasser de l'Argentin, au cœur de plusieurs polémiques chez les Nerazzurri . De quoi faire les affaires du PSG, d'autant que Mauro Icardi s'est rapidement illustré dans son nouveau club, parvenant à prendre la place d'Edinson Cavani sur le front de l'attaque. Mais depuis le début de l'année 2020, Mauro Icardi éprouve plus de difficultés au PSG et a même été mis de côté par Thomas Tuchel, et l'attaquant en aurait assez.

Icardi voudrait claquer la porte du PSG