Mercato - PSG : L’avenir d’Icardi totalement relancé ?

Publié le 11 mars 2020 à 19h45 par A.C.

Actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi semble éveiller de plus en plus de convoitises.

Une saison et puis s’en va ? Prêté par l’Inter depuis l’été dernier, Mauro Icardi a une option d’achat fixée à 70M€, qui pourrait lui permettre de rester au Paris Saint-Germain et Leonardo semble prêt à la lever... pour le revendre dans la foulée ! C’est en effet le scénario évoqué par la presse italienne depuis plusieurs semaines. Le directeur sportif du PSG serait d’ailleurs déjà en contact avec la Juventus, pour monter une opération qui pourrait notamment comprendre Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio.

Le Napoli ne lâche pas Icardi