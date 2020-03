Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de ce crack italien revu à la baisse ?

Publié le 11 mars 2020 à 22h45 par A.C.

Annoncé comme l’un des gros dossiers du prochain mercato estival, Federico Chiesa pourrait finalement couter beaucoup moins cher que prévu.

Considéré comme l’un des plus grands talents italiens de sa génération, Federico Chiesa est l’objet d’innombrables convoitises. La Juventus et l’Inter le suivent depuis plusieurs saisons déjà, mais ses prestations ont attiré l’attention de plus en plus de clubs. Le Paris Saint-Germain le suivrait donc depuis l’été dernier, mais c’est également le cas de Manchester United, qui aurait envoyé plusieurs émissaires l’observer ces dernières semaines.

Chiesa finalement évalué à 60M€ ?