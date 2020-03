Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Harry Kane aurait pris une décision radicale !

Publié le 12 mars 2020 à 10h00 par A.M.

Priorité du Real Madrid en vue de la saison prochaine, Harry Kane considérerait le club merengue comme sa seule option s'il venait à quitter Tottenham.

Bien que Karim Benzema réalise encore une très belle saison, du haut de ses 32 ans, le Français ne représente peut-être plus l'avenir du Real Madrid qui pourrait donc décider de recruter un nouvel avant-centre dans les prochains mois. Dans cette optique, Harry Kane semble être la grande priorité du club merengue pour l'été prochain. Et visiblement, l'intérêt semble réciproque.

Kane ne jure que par le Real Madrid