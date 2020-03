Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement dans le dossier Icardi ?

Publié le 13 mars 2020 à 13h45 par A.D.

Mauro Icardi verrait d'un bon oeil un retour à l'Inter pour pouvoir retrouver l'Italie et la Serie A. Toutefois, les Nerazzurri voudraient absolument s'en débarrasser et seraient désormais prêts à le laisser filer vers la Juventus.

L'Inter ne voudrait plus de Mauro Icardi. Dans une situation complexe chez les Nerazzurri , le buteur argentin a été prêté avec option d'achat au PSG. Selon les informations de Calciomercato.com , Mauro Icardi serait déterminé à faire son retour en Italie. Pour mettre toutes les chances de son côté, le numéro 18 du PSG ne serait pas contre un retour définitif à l'Inter. Toutefois, le club lombard ne l'entendrait pas de cette oreille.

L'Inter prêt à vendre Mauro Icardi à la Juve ?