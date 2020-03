Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pjanic débloqué par... Paul Pogba ?

Publié le 14 mars 2020 à 18h15 par A.D.

En quête d'un grand milieu de terrain, Leonardo serait toujours sur les traces de Miralem Pjanic. Le directeur sportif du PSG pourrait obtenir gain de cause et récupérer le milieu de terrain de la Juventus l'été prochain grâce à Paul Pogba.

Paul Pogba pourrait rendre un grand service à Leonardo. Il y a de longs mois, le PSG a identifié le profil de Miralem Pjanic. Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo, qui a fait son retour au PSG l'été dernier, pourrait se jeter sur le milieu de terrain de la Juventus lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et grâce à Paul Pogba, sa tentative pourrait avoir de bonnes chances d'aboutir.

Miralem Pjanic envoyé au PSG par Paul Pogba ?