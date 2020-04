Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les dossiers Pogba et Mané relancés ?

Publié le 23 avril 2020 à 1h10 par La rédaction

Certaines informations en provenance d’Angleterre amènent à penser que les dossiers Pogba et Mané pourraient être relancés. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, la direction du Real Madrid semble avoir programmé un mercato minimal cet été, préférant garder un maximum de liquidités pour sa double offensive XXL sur Haaland-Mbappe programmée pour le mois de juin 2021.

Option sérieuse pour Bale à Newcastle ?