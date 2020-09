Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe aux choses sérieuses !

Publié le 24 septembre 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

A 10 jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain a encore du pain sur la planche et est loin d'avoir bouclé son recrutement. Mais en coulisse, Leonardo semble avoir accéléré.

D'ici le 5 octobre, date de la fermeture du marché des transferts, Leonardo devrait connaître des nuits très courtes. Et pour cause, jusqu'ici, le PSG a obtenu le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi, qui débarque en provenance de l'AS Roma, après avoir bouclé les transferts définitifs de Mauro Icardi et Sergio Rico ainsi que la prolongation du contrat de Layvin Kurzawa. Toutefois, le recrutement parisien est encore loin d'être terminé puisque suite aux départs de Thiago Silva, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG cherche à dénicher un défenseur central et un attaquant de complément, sans oublier un milieu de terrain, la grande priorité parisienne. La grave blessure de Juan Bernat pourrait également contraindre le club de la capitale à se mettre en quête d'un latéral gauche. Mais avant tout, le PSG va devoir dégraisser.

Leonardo a identifié les joueurs à vendre

Et pour cause, selon les informations de L'Equipe , le PSG doit trouver 60M€ afin de compenser les pertes liées à la crise du Covid-19 et assainir les comptes malgré les départs d'Edinson Cavani et Thiago Silva qui ont permis un allégement drastique de la masse salariale. Dans cette optique, plusieurs joueurs ont été identifiés comme étant sur le marché. Le premier d'entre eux n'est autre que Julian Draxler dont le contrat prend en juin 2021. D'après le Corriere dello Sport , la Lazio Rome est intéressée, mais l'international allemand aurait d'autres objectifs pour son avenir. L'Equipe assure ainsi qu'il se verrait bien partir libre à l'issue de son bail afin de rejoindre une destination exotique dans un an et prendre un gros chèque. L'autre joueur que le PSG ne retiendra pas est Idrissa Gueye. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le mois de juin, l'ancien milieu de terrain d'Everton ne sera pas conservé en cas de belle offre un an après son recrutement pour 30M€. Des clubs sont à l'affût. Enfin, Thilo Kehrer, barré par la concurrence d'Alessandro Florenzi dans le couloir droit et celle de Marquinhos et Presnel Kimpembe dans l'axe, pourrait également réclamé son départ afin de retrouver du temps de jeu à un an de l'Euro.

