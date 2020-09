Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler aurait un plan inattendu pour son avenir !

Publié le 24 septembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Dans le besoin de dégraisser lors de ce mercato, le Paris Saint-Germain a ouvert la porte à un départ de certains éléments. Julian Draxler en fait partie, mais l’Allemand ne compterait tout simplement pas bouger de la capitale.

En cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain est au centre de l’attention concernant le sens des arrivées. Après la signature d’Alessandro Florenzi, Leonardo pourrait obtenir des renforts au milieu de terrain, les pistes menant à Dele Alli et Tiémoué Bakayoko étant particulièrement actives ces derniers jours. Du côté des départ, cela s’avère être bien plus tranquille ! Outre les arrivées en fin de contrat de Choupo-Moting, Thiago Silva et Edinson Cavani, et le transfert de Loïc Mbe Soh à Nottingham, d’autres éléments cherchent une porte de sortie, ou du moins sont priés d’en trouver une. Parmi eux, Marcin Bulka, Idrissa Gueye, Abdou Diallo ou encore Julian Draxler. Mais le milieu allemand s’accroche à la capitale.

Draxler voudrait un challenge exotique en 2021