Mercato - PSG : Deux grandes nouvelles pour Leonardo !

Publié le 27 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Joueurs emblématiques de ce PSG version QSI, Marquinhos et Marco Verratti ne semblent en aucun cas lassés par leur expérience parisienne et ont fait passer un message fort à Leonardo pour leur avenir.

Respectivement recrutés en 2012 et 2013 par Leonardo au sein du PSG, Marco Verratti (27 ans) et Marquinhos (26 ans) font figure de cadres au sein du vestiaire du club de la capitale. Et alors que les deux joueurs sont sous contrat jusqu’en juin 2024, ils comptent se projeter encore longtemps au sein du projet QSI. Marco Verratti, interrogé vendredi par les médias du PSG, a été le premier a interpeller Leonardo à ce sujet : « J’espère pouvoir jouer encore beaucoup, gagner encore plus. Je ne m’attendais pas à ça quand je suis arrivé et c’est fantastique de vivre ça ici. Je veux continuer encore longtemps. Être le joueur le plus capé de l’histoire de ce club, ce serait magnifique… », a-t-il confié. Et Marquinhos a suivi le mouvement…

« J’espère rester le plus longtemps possible »