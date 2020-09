Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce très claire de Marquinhos pour son avenir!

Publié le 26 septembre 2020 à 8h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Marquinhos fait désormais partie des cadres du Paris Saint-Germain. C'est la raison pour laquelle le Brésilien n'écarte pas la possibilité de terminer sa carrière au sein du club de la capitale.

Après le départ de Thiago Silva, Marquinhos prend une autre dimension. D'une part, le Brésilien a hérité du brassard de capitaine du PSG, et d'autre part il est désormais, après Marco Verratti, le joueur le plus ancien dans l'effectif parisien. Et pour cause, arrivé durant l'été 2013 en provenance de l'AS Roma alors qu'il n'avait que 19 ans, Marquinhos s'est petit à petit imposé à Paris au point de devenir l'un des leaders du vestiaire et d'incarner à la fois le présent et le futur du haut de ses 26 ans. Leonardo croit d'ailleurs beaucoup en son compatriote et c'est la raison pour laquelle il lui a offert la possibilité d'étendre son bail au PSG en début d'année.

«J'espère rester le plus longtemps possible ici»