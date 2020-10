Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, transfert… Les dessous du feuilleton Messi dévoilés ?

Publié le 24 octobre 2020 à 15h30 par Th.B.

Pourtant déterminé à quitter le FC Barcelone à l’intersaison, Lionel Messi a dû mettre ses envies d’ailleurs de côté à cause de la position inflexible de ses dirigeants. Et grâce en partie à Ronald Koeman et aux élections qui se profilent, le capitaine du Barça pourrait finalement prolonger.

C’était le grand feuilleton du mois d’août. Après la gifle infligée par le Bayern Munich à son FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions (8-2), Lionel Messi s’est laissé un peu de temps de réflexion et n’a pas parlé à la presse bien qu’il était le capitaine du club culé. Par le biais d’un burofax envoyé à ses dirigeants, La Pulga demandait à la fin du mois d’août à exercer sa clause présente dans son contrat afin de le rompre de manière unilatérale. L’objectif de Messi était clair et il s’en est expliqué après que son départ ait avorté, il voulait passer à autre chose. « Le burofax devait rendre la démarche officielle d'une certaine manière. Tout au long de l'année, j'avais dit au président que je voulais partir, que le moment était venu de chercher de nouveaux objectifs et de nouvelles directions dans ma carrière ». Cependant, prétextant que la date limite de la clause avait expirée, le FC Barcelone lui a refusé son départ. Résultat, Lionel Messi a été forcé de rester en Catalogne et a dû se remettre de cette désillusion. Une expérience pas facile.

Un mauvais moment à passer pour Messi, et une prolongation ?

C’est en effet ce que Guillem Balague a assuré à l’occasion d’une entrevue accordée à FourFourTwo en marge du Clasico opposant le FC Barcelone au Real Madrid ce samedi à 16h. Interrogé sur la possibilité que son transfert avorté ait une influence sur son état d’esprit ce samedi face à l’éternel rival merengue, Guillem Balague a mis les choses au clair pour La Pulga. « Non, c'est El Clasico. Si vous n'êtes pas prêt pour ce match, vous ne serez jamais prêt pour quoi que ce soit. Bien sûr, c'est très difficile pour Messi en ce moment. Il est arrivé à Barcelone à l'âge de 12 ans, et pour prendre la décision qu'il a prise pendant l'été - convaincre sa famille de déménager, les larmes aux yeux et avec beaucoup de réticence - pour être ensuite obligé de rester, c’est très, très dur ». Néanmoins, pour le journaliste de SPORT et de la BBC , son départ pour l’été 2021 ne serait pas encore une certitude. Avec les élections présidentielles qui approchent, le capitaine du FC Barcelone pourrait se laisser tenter par une surprenante prolongation de contrat si le projet allait dans son sens. « Il a dû mettre ce qu’il s’est passé cet été dans un coin enfoui de sa tête. Il aura le temps de décider de son avenir après les élections, mais je suis convaincu que si elles se déroulent comme Messi le souhaite, avec un nouveau conseil d'administration et un projet clair, il restera. Je suis convaincu qu'il restera ». Son avenir pourrait donc s’inscrire au FC Barcelone si les conditions étaient respectées. En ce qui concerne sa volonté de quitter le Barça lors du dernier mercato, Ronald Koeman pourrait bien avoir facilité le retour de Messi au centre d’entraînement du club et atténué sa déception de ne pas quitter les Blaugrana .

Le rôle de Ronald Koeman dans le feuilleton Lionel Messi