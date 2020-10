Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Piqué sur le cas Lionel Messi !

Publié le 23 octobre 2020 à 10h00 par T.M.

Durant l’été, le feuilleton autour de l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone a fait énormément parler. Côtoyant l’Argentin au quotidien, Gerard Piqué a livré son regard sur ce dossier.

Si Lionel Messi est toujours un joueur du FC Barcelone, cela était loin d’être gagné il y a encore quelques semaines. En effet, agacé par tout se qui se passait autour du club catalan, l’Argentin avait prévenu sa direction qu’il avait envie d’aller voir ailleurs. S’en est alors suivi un bras de fer entre La Pulga et la direction du Barça, mais au final, Messi n’a pas voulu partir en guerre avec son club et a accepté de rester en Catalogne. Il n’empêche que ce feuilleton a fait énormément parler sur la planète football. Et même au sein du vestiaire du FC Barcelone, on a d’ailleurs son avis. Ce vendredi, dans un entretien pour La Vanguardia , Gerard Piqué s’est livré.

« Nous devons préserver nos figures, pas les discréditer »