Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic déçu de ses débuts au Barça ? Il répond !

Publié le 28 octobre 2020 à 1h30 par A.C.

Miralem Pjanic s’est exprimé ce mardi en conférence de presse, au sujet de ses débuts au FC Barcelone.

C’est un soir très spécial que va vivre Miralem Pjanic, ce mercredi. Le milieu de terrain du FC Barcelone va en effet retrouver la Juventus, son ancien club auquel il est particulièrement attaché. Mais Pjanic sera-t-il bien là sur le terrain de l’Allianz Stadium, à l’occasion de ce choc de Ligue des Champions ? Car le Bosnien ne joue que très peu depuis son arrivée en Catalogne. Il n’a en effet jusque-là disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues, cumulant 103 minutes de jeu. Lors du Clasico face au Real Madrid (1-3), ou encore face à Getafe (1-0), il n’a d’ailleurs pas joué la moindre minute...

« J'ai besoin de temps pour m'adapter au Barça »