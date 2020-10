Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Une guerre lancée contre les Français du Barça ?

Publié le 27 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Pour les Français du FC Barcelone, tout n’est actuellement pas rose en Catalogne. Aux yeux de Samuel Umtiti, on chercherait d’ailleurs à les descendre…

Ces dernières saisons, la colonie française a pris du poids au FC Barcelone. Si Clément Lenglet est aujourd’hui bien installé, cela est beaucoup plus compliqué pour ses compères Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé. Les trois champions du monde n’ont pas vraiment les faveurs de Ronald Koeman, qui a même cherché à se débarrasser des deux derniers à l’occasion du mercato estival. Les Français sont toutefois toujours là et entendent bien se battre dans ces temps difficiles pour eux, bien qu’Umtiti reconnaisse qu’ils sont des cibles.

« Tout le monde essaye de nous tuer »