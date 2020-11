Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’OL fait une nouvelle annonce sur l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 9 novembre 2020 à 21h00 par D.M.

Conseiller de Jean-Michel Aulas à l’OL, Gérard Houllier a laissé entendre que Memphis Depay pourrait quitter Lyon en janvier prochain et rejoindre le FC Barcelone.

« Si je serai un joueur de l'OL jusqu'à la fin de la saison ? Cette question m'a souvent été posée et comme je l'ai dit, dès mon arrivée, tout le monde m'a accueilli très chaleureusement. Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu'on devrait profiter de ma présence ici, et moi, profiter d'être ici. Pour l'instant je suis là, et je donne 200% à chaque match, et je veux ramener le club en Champions League, mais c'est une question compréhensible ». Dans un entretien accordé à Téléfoot la chaîne , Memphis Depay a indiqué qu’il pourrait quitter l’OL avant la fin de la saison. Et selon Sport , le FC Barcelone, diminué par la blessure d’Ansu Fati, devrait revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal et tenter de boucler le transfert du Néerlandais.

« On va tout faire pour le garder, mais c’est possible qu’il parte »