Mercato - Barcelone : Lionel Messi et Pep Guardiola bientôt réunis ?

Publié le 19 novembre 2020 à 21h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait toujours l'espoir de conserver Lionel Messi, l’Argentin prévoirait de rejoindre Manchester City libre de tout contrat à la fin de la saison. Les Skyblues ont prolongé Pep Guardiola, qui aurait été une demande directe de Messi.

Arrivé en 2000 au FC Barcelone à l’âge de 13 ans à la Masia , Lionel Messi ne devrait pas l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone. En effet, déjà sur le départ lors du dernier mercato, l’Argentin débarquera à Manchester City à la fin de la saison, et libre de tout contrat. C’est du moins l’information communiquée par La Cuatro ces dernières heures. Et cette décision ne semble pas avoir été prise à la légère tant elle paraît réfléchie et préparée.

Lionel Messi n’aurait d’yeux que pour Manchester City