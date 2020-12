Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronald Koeman s'agace sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 7 décembre 2020 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone en fin de saison. Alors que l'avenir de La Pulga est au coeur des interrogations, Ronald Koeman a tenu à faire passer un message clair.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourra partir librement cet été et rejoindre le club de son choix s'il ne prolonge pas. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à Manchester City, entre autres. En effet, Leonardo et Pep Guardiola voudraient profiter de la situation contractuelle de Lionel Messi pour l'arracher au FC Barcelone gratuitement à la fin de la saison. Alors que l'avenir de La Pulga serait très incertain, Ronald Koeman a été interrogé en conférence de presse sur le sujet. Et le coach du Barça n'a pas souhaité dévoiler le moindre indice sur le cas Lionel Messi.

«Je ne veux pas pas mettre d'énergie pour les sujets externes»