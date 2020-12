Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Neymar au Barça ? Laporta en rajoute une couche !

Publié le 7 décembre 2020 à 13h15 par A.M.

Favori des élections présidentielles du FC Barcelone, Joan Laporta refuse d'évoquer un éventuel retour de Neymar, contrairement aux autres candidats.

Depuis l'annonce de Neymar de vouloir retrouver Lionel Messi, le retour du Brésilien au Barça fait autant parler qu'une éventuelle arrivée de La Pulga au PSG. D'ailleurs plusieurs candidats à la présidence du FC Barcelone se sont exprimés à ce sujet avec des avis très différents. Certains comme Emili Rousaud ou Jordi Farré croient fermement à la possibilité d'attirer Neymar, quand d'autres se montrent plus mesurés à l'image de Joan Laporta. « Les propos de Neymar ? Je n’entrerai pas dans ce jeu. J'ai vu sa déclaration et j'ai des choses à dire, mais d'après mon expérience, je ne dirai rien qui puisse déstabiliser l'équipe. Il est normal que Neymar dise cela parce qu'ils sont amis (...) Je ne dirai rien qui puisse déstabiliser l'équipe », confiait ainsi l'ancien président du Barça ces derniers jours.

Laporta refuse de faire des promesses