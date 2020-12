Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Zidane précipité... par Sergio Ramos ?

Publié le 6 décembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Sous pression au Real Madrid alors que les Merengue vivent un début de saison en demi-teinte et sont en grand danger en Ligue des Champions, l'avenir de Zinedine Zidane pourrait être entre les mains de Sergio Ramos...

Distancé en championnat et en grande difficulté en Ligue des Champions, Zinedine Zidane est plus que jamais en danger pour son avenir au Real Madrid. Le technicien français pourrait être licencié dès la semaine prochaine si le Real Madrid venait à ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une chose est sûre, Zinedine Zidane ne compte pas démissionner de son poste. « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer » , avait-il déclaré après la nouvelle défaite face à Donetsk en Ligue des Champions ce mardi. Alors que Florentino Perez aurait déjà sondé Mauricio Pochettino pour prendre la succession de Zinedine Zidane, une réunion de crise a été organisée ce jeudi par Sergio Ramos avec certains cadres de l'effectif pour faire le point sur les raisons des mauvais résultats du Real Madrid depuis le début de saison. Le capitaine madrilène pourrait notamment avoir le destin de Zinedine Zidane entre ses mains...

Florentino Perez écoutera Sergio Ramos !