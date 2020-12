Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba ouvert à la discussion ?

Publié le 8 décembre 2020 à 22h15 par Th.B.

Comme Eurosport UK l’a fait savoir ces dernières heures, le PSG serait une possibilité pour Paul Pogba. Le club de la capitale pourrait concurrencer la Juventus, mais ce n’est qu’une pure hypothèse à l’instant T pour Pogba.

Paul Pogba bientôt au PSG ? Depuis la bombe lâchait par Mino Raiola, agent du Français, à Tuttosport mardi soir, le milieu de terrain de Manchester United est de nouveau annoncé du côté du Real Madrid et de la Juventus. Pour Eurosport UK , Pogba ferait du Real son option favorite tandis que The Athletic assure que la Juventus est la priorité du champion du monde tricolore. Cependant, Eurosport révèle que le PSG serait une véritable opportunité et que le club de la capitale aurait une belle carte à jouer dans l’opération Pogba. Une tendance confirmée par Guillem Balague. Le journaliste de SPORT évoque cependant une difficulté claire pour le PSG dans ce dossier.

« Le PSG peut être amené à y penser, mais… »