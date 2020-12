Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a tout prévu pour Lionel Messi !

Publié le 8 décembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Comme il l’a fait savoir à ESPN la semaine dernière, Neymar veut rejouer aux côtés de Lionel Messi. Et l’arrivée du capitaine du FC Barcelone à Paris n’est pas dénuée de sens selon le journaliste de SPORT Guillem Balague, et en particulier en raison de l'implication du numéro 10 du PSG.

Tout semblait bien ficelé pour Lionel Messi. Alors que les élections présidentielles auront lieu le 24 janvier prochain, le capitaine du FC Barcelone aurait pris la décision d’attendre de connaître l’identité de la future figure forte du Barça et de s’entretenir avec le nouveau président avant d’arrêter son choix concernant son avenir. Si Messi sentait à ce moment-là que le projet du FC Barcelone n’était pas viable pour lui et pour le club, il déciderait alors de quitter le Barça où son contrat court jusqu’en juin prochain afin de retrouver Pep Guardiola, son ancien entraîneur, à Manchester City. Le projet des Skyblues serait de grande envergure et permettrait à Messi à terme, de réaliser son rêve de raccrocher les crampons en Major League Soccer au New York City FC. Néanmoins, Neymar a redistribué les cartes mercredi dernier lors de sa déclaration à ESPN Argentine dans laquelle il lançait un appel du pied à son ex-compère d’attaque du FC Barcelone au… PSG ! Depuis, les médias ne cessent d’évoquer une arrivée de Lionel Messi au PSG qui engendrerait presque sans aucun doute, le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison.

L’option PSG bien présente dans l’esprit de Messi…

Journaliste pour SPORT , Guillem Balague révélait jeudi soir sur les ondes de la BBC 5 Live Sport que Lionel Messi voulait partir. « Messi n’attend pas le nouveau président. Le nouveau président devra le convaincre de rester. Il a laissé un message très clair. Il voulait partir, et il veut partir. Comme vous le savez, il y a un groupe WhatsApp qui inclue aussi Neymar et Luis Suarez. Et vous ne parlez pas de la façon dont Neymar a parlé si la décision de Messi n’était toujours pas prise. Neymar a toujours un contrat d’un an et demi, donc le faire partir dans un autre club pour jouer avec Messi, est impossible aujourd’hui. Et le contrat de Mbappé se termine en 2022. Le Real Madrid tentera de le convaincre l’été prochain, alors il y aurait un grand vide (ndlr à combler). Et pour moi, on se dirige vers Lionel Messi qui rejoint Neymar au PSG ». Alors la décision de Lionel Messi pourrait quasiment être prise, si ce ne serait déjà le cas. Cependant, quel club pourra s’attacher les services du capitaine du FC Barcelone la saison prochaine ? Le PSG ou Manchester City ?

… et le PSG devrait sortir vainqueur dans ce dossier devant City