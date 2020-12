Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération se prépare bien autour d’Erling Haaland !

Publié le 11 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors qu’Erling Braut Haaland est actuellement au centre de toutes les rumeurs, du côté du FC Barcelone, quelque chose de gros pourrait bien se préparer autour du Norvégien.

A seulement 20 ans, Erling Braut Haaland n’en finit plus d’affoler les statistiques. Avec le Borussia Dortmund, le buteur norvégien empile les buts, pour le plus grand bonheur de Lucien Favre. Toutefois, ces prestations ne passent pas inaperçues et aujourd’hui, les plus grands clubs européens seraient à l’affût pour tenter de s’offrir le meilleur numéro 9 de demain. Depuis plusieurs mois, il est notamment question d’un intérêt du Real Madrid, mais voilà que le FC Barcelone pourrait bien venir jouer les trouble-fêtes. En effet, avec l’élection d’un nouveau président en janvier proche, le dossier Haaland pourrait prendre une autre tournure au Barça.

Le gros coup de l’été prochain ?