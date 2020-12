Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fracassant de Dybala sur son avenir !

Publié le 18 décembre 2020 à 9h45 par A.C.

Annoncé proche d’un possible départ de la Juventus et suivi notamment par le PSG et Manchester United, Paulo Dybala a envoyé un signal fort pour son avenir.

Véritable idole des supporters et capitaine à plusieurs reprises de la Juventus ces dernières années, Paulo Dybala pourrait claquer la porte. Il y aurait en effet quelques tensions entre son entourage et le club turinois, concernant la prolongation de contrat du joueur, qui se termine en 2022. En Italie on explique en effet que Dybala réclamerait entre 15 et 12M€ par pour signer son nouveau contrat, mais la Juventus ne serait disposée à aller jusqu'à 10M€ par an, bonus compris. Cette situation a rapidement éveillé l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais également de plusieurs clubs de Premier League comme Manchester United, qui avait déjà été très proche de Dybala lors de l’été 2019.

« Ce que je veux pour mon avenir ? Gagner la Ligue des Champions, avec la Juventus évidemment »