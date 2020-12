Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE: Claude Puel voit un énorme coup s'envoler...

Publié le 17 décembre 2020 à 22h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre lors du mercato d'hiver, l'ASSE s'intéresserait à Islam Slimani. Toutefois, cette piste s'annonce bien compliquée d'un point de vue financier.

Malgré un regain de forme lors des dernières journées, l'AS Saint-Etienne est encore fragile, notamment dans le secteur offensif. Une situation qui pousse Claude Puel à se mettre en quête d'un avant-centre durant le mercato d'hiver. Il faut dire que les Verts ont vu capoter le prêt de M'Baye Niang alors que tout semblait bouclé. Désormais, Claude Puel aligne Arnaud Nordin ou Romain Hamouma au poste d'avant-centre, deux joueurs qui sont plutôt habitués à évoluer dans les couloirs. Et pour cause, Charles Abi et Jean-Philippe Krasso sont les seuls buteurs de formation au sein de l'effectif des Verts. Dans cette optique, l'ASSE s'est intéressée à Islam Slimani. Une piste qui s'annonce onéreuse.

Slimani est trop cher pour la Ligue 1