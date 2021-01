Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou répond enfin aux critiques avant de partir…

Publié le 27 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Kostas Mitroglou a officiellement quitté l’OM pour s’engager avec l’Aris Salonique, le buteur grec est revenu sur les critiques dont il a fait l’objet pendant plus de trois ans en France.

Recruté au prix fort par l’OM à l’été 2017 (15M€, 300 000€ brut de salaire par mois) et attendu comme le fameux grand attaquant du projet McCourt, Kostas Mitroglou n’a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui. D’ailleurs, le buteur grec avait rapidement été mis de côté par Rudi Garcia puis André Villas-Boas, enchainant les prêts et les mises à l’écart. Lundi, l’OM a résilié ses six derniers mois de contrat afin de permettre à Mitroglou d’aller se relancer à l’Aris Salonique, mais l’international grec a laissé un dernier message sur son compte Twitter avant de partir.

« Je n’ai jamais réagi aux critiques dont j’ai fait l’objet »