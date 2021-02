Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Sampaoli !

Publié le 21 février 2021 à 22h30 par B.C.

Priorité de l’OM pour s’asseoir sur le banc de touche, Jorge Sampaoli devrait débarquer dans les prochains jours à Marseille.

Ces derniers jours, les informations se sont multipliées concernant le dossier Jorge Sampaoli. Comme indiqué par le10sport.com, l’Argentin est la priorité de Pablo Longoria pour prendre les rênes de l’OM, et un accord aurait été trouvé entre les deux parties. Cependant, l’entourage de l’actuel coach de l’Atlético Mineiro a temporisé ce dimanche auprès de La Provence , expliquant que « tout n'est pas encore bouclé, rien n'est signé officiellement. » Le journaliste Geoffroy Garétier a également indiqué dans le CFC que l’OM ne souhaitait pas se précipiter, d’autant que Nasser Larguet apporte satisfaction dans son rôle d’intérimaire. Néanmoins, on se montre bien plus optimiste en Amérique du Sud.

Une arrivée de Sampaoli vendredi ?