Mercato - OL : Le message fort d’Aouar sur l’arrivée de Bosz !

Publié le 31 mai 2021 à 15h58 par La rédaction mis à jour le 31 mai 2021 à 15h59

A peine arrivé à l’OL après le départ de Rudi Garcia, Peter Bosz peut compter sur le soutien d’un de ses cadre, Houssem Aouar.