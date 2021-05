Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas s’enflamme pour l’arrivée de Peter Bosz

Publié le 30 mai 2021 à 10h28 par La rédaction

Pour remplacer Rudi Garcia, l’OL a donc choisi Peter Bosz. Ce dimanche, à l’occasion de la président du nouvel entraîneur, Jean-Michel Aulas a fait part de sa joie.