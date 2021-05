Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jean-Michel Aulas a bouclé la succession de Rudi Garcia !

Publié le 29 mai 2021 à 15h20 par La rédaction

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Peter Bosz devrait prendre la succession de Rudi Garcia. Le technicien néerlandais devrait signer un contrat de deux ans avec l'OL.