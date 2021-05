Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de cette recrue annoncée de Koeman !

Publié le 31 mai 2021 à 14h00 par T.M.

Parmi les renforts à 0€ annoncés au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum devrait prochainement être officialisés. Cependant, à ce sujet, le Néerlandais n’a pas voulu en dire plus pour le moment.

Alors que l’été s’annonce agité au FC Barcelone, Joan Laporta préparerait un incroyable recrutement… pour 0€. En effet, alors que les finances du Barça sont dans le rouge, le recrutement pourrait être réalisé sans dépenser le moindre euro puisque ce sont principalement des joueurs libres qui devraient débarquer. Ainsi, dans les jours ou semaines à venir, le club catalan devrait annoncer les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum.

« Mon agent était là-bas… »