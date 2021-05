Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet événement qui change tout pour l’avenir de Pjanic…

Publié le 31 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Après seulement un an au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait déjà faire ses valises. Et un retour à la Juventus pourrait bien prendre de l’ampleur.

Recruté par le FC Barcelone l’été dernier en échange d’Arthur Melo, Miralem Pjanic n’a clairement pas connu une année facile en Catalogne. Pas dans les plans de Ronald Koeman, le Bosnien a très peu joué et cela ne risque pas de s’améliorer alors que Georginio Wijnaldum est attendu au Barça pour renforcer le milieu de terrain. Ainsi, après seulement un an, Pjanic pourrait s’en aller. Et alors que le10sport.com vous révélait que le PSG pouvait être sa destination, toutes les cartes viennent d’être redistribuées.

« Pjanic considère Allegri comme son père »