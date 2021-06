Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Pochettino... Les terribles révélations de Daniel Riolo !

Publié le 5 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino souhaiterait quitter le PSG cet été, Daniel Riolo lâche ses révélations dans ce dossier.

« Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail . » Leonardo l'a encore répété à France Football , Mauricio Pochettino n'est pas sur le départ malgré les nombreuses rumeurs l'envoyant notamment à Tottenham. Cependant, comme l'explique Daniel Riolo, il n'y a pas de fumée sans feu et le journaliste de RMC dévoile les raisons qui poussent Mauricio Pochettino à réclamer son départ.

«Pochettino est très déçu de l'organisation et de l'autorité du club»