Mercato - OM : Une opération colossale se confirme !

Publié le 8 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Proche de boucler l'arrivée de Gerson, l'OM devrait bien réussir une opération très complexe pour convaincre Flamengo.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM va boucler le transfert de Gerson. L'opération, complexe, se décompose en plusieurs partie. Pour commencer, un montant fixe de 20M€ pour acquérir 65% du joueur, puis dans un an, 5M€ supplémentaires pour obtenir 75% des droits du joueur. 5M€ peuvent s'ajouter grâce à divers bonus tandis que Flamengo conservera 25% à la revente. Une opération qui se confirme.

L'opération complexe se confirme pour Gerson