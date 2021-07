Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement de ce chantier est entre les mains de Paul Pogba !

Publié le 11 juillet 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est en quête d’un renfort pour son milieu de terrain, seule la piste menant à Paul Pogba semble être en bonne voie pour le club de la capitale pour l’instant. Et cela tombe bien, l’international français pourrait trancher sur son avenir.

Une nouvelle fois, le secteur du milieu de terrain se retrouve au centre des attentions au cours de cette fenêtre estivale des transferts du côté du Paris Saint-Germain. En effet, seul Marco Verratti est un véritable indiscutable dans l’entrejeu parisien, tandis que Leandro Paredes et Idrissa Gueye réalisent des performances honorables. Cela est évidemment trop peu pour le club de la capitale et ses ambitions sans limites, et cela a donc poussé Leonardo à s’activer pour renforcer le milieu parisien. En ce sens, le directeur sportif du PSG a déjà profité de l’opportunité Georginio Wijnaldum, arrivé libre en provenance de Liverpool, mais il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il est annoncé que l’Italo-brésilien ambitionne de recruter un second joueur dans ce secteur de jeu.

Paul Pogba sur le point de trancher, le PSG doit croiser les doigts