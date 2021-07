Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos s’est prononcé sur son salaire…

Publié le 14 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Présenté en conférence de presse par le PSG mardi alors qu’il vient de s’engager pour deux ans, Sergio Ramos s’est expliqué sur les raisons de ce choix de carrière en évoquant la question de son salaire.

Au terme d’un feuilleton qui aura duré de nombreux mois, Sergio Ramos a finalement refusé une prolongation de contrat d’un an avec le Real Madrid pour s’engager libre avec le PSG cet été. Le défenseur espagnol de 35 ans, qui disposait de plusieurs propositions sur le marché des transferts, a finalement été séduit par la proposition de Leonardo. Et lors de sa conférence de presse de présentation mardi, Ramos a indiqué que la question du salaire n’avait pas vraiment importé au moment de négocier avec PSG.

« L’aspect financier n’était pas une priorité »