Mercato - PSG : Sergio Ramos révèle le rôle crucial de Neymar dans son arrivée !

Publié le 13 juillet 2021 à 22h15 par B.C.

Libre après son départ du Real Madrid, Sergio Ramos a décidé de rejoindre le PSG pour la suite de sa carrière. Un choix dont n’est pas étranger Neymar.

Après seize saisons au Real Madrid, Sergio Ramos s’apprête à entamer une nouvelle étape de sa carrière à 35 ans. L’Espagnol s’est en effet engagé pour deux saisons en faveur du PSG, un choix sur lequel il s’est justifié ce mardi face à la presse : « Le club a montré beaucoup d'envie de me signer. J'ai été séduit par le projet sportif et la compétitivité. Le PSG m'a offert les deux années que je voulais. L'aspect financier n'était pas une priorité. Quand les contacts ont été un peu plus sérieux, j'ai senti la confiance du PSG. » Peu avant sa signature, la presse espagnole indiquait également que Neymar avait joué un rôle dans ce dossier en cherchant à convaincre Sergio Ramos de le rejoindre dans la capitale, une information confirmée par le principal intéressé.

« Si Neymar m’a convaincu de le rejoindre ? Oui, oui, c'est vrai »