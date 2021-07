Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une grosse décision pour cet indésirable !

Publié le 26 juillet 2021 à 7h30 par La rédaction

Placé sur la liste des joueurs à vendre, Neto pourrait finalement rester à Barcelone si aucune offre satisfaisante n'arrive. Joan Laporta aurait en effet fixé ses conditions pour le départ du portier.

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, la priorité est aux ventes. Si Joan Laporta veut boucler rapidement son dossier brûlant de l’été, il se doit de faire rentrer des liquidités au plus vite. Neto, le remplaçant de Marc-André Ter Stegen, est l’un des joueurs qui est amené à quitter le Barça. Mais avec la blessure du titulaire au poste, Joan Laporta a dû prendre une décision.

Neto ne partira qu'en cas d'offre satisfaisante