Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste de Koeman a pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 26 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que Clément Lenglet et Samuel Umtiti pourraient quitter le FC Barcelone cet été, le club culé s'intéresserait à Cristian Romero pour renforcer le secteur défensif. Cependant, l'Argentin pourrait filer en Premier League.

Le FC Barcelone souhaite procéder à des changements en défense centrale. Alors que ce secteur n'a pas apporté satisfaction la saison dernière, le club catalan compte notamment se séparer de Clément Lenglet et Samuel Umtiti, des départs qui arrangeraient également Joan Laporta sur le plan financier. Si le Barça parvenait à ses fins, un nouveau défenseur pourrait débarquer chez les Blaugrana , et Cristian Romero serait notamment visé. Cependant, le défenseur argentin devrait prendre le chemin de la Premier League.

Le Barça doublé par Tottenham ?