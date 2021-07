Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ imminent pour Caleta-Car ? La réponse !

Publié le 26 juillet 2021 à 21h10 par D.M.

Selon la presse italienne, l'OM serait proche de trouver un accord avec Tottenham pour le transfert de Duje Caleta-Car. Une information immédiatement démentie par Fabrizio Romano.

Après avoir enregistré l’arrivée de plusieurs joueurs, Pablo Longoria pourrait se concentrer sur les départs. Comme annoncé par le dirigeant espagnol ce lundi, l’OM va dégraisser son effectif et pourrait se séparer de Boubacar Kamara, de Dario Benedetto, mais aussi de Duje Caleta-Car. Pour le défenseur croate, un départ en Premier League resterait d’actualité. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, les responsables de l'OM discuteraient avec Tottenham au sujet d'un transfert de Caleta-Car. Toutefois, un autre journaliste dément formellement cette information.

Aucune discussion entre Tottenham et Caleta-Car selon un journaliste italien