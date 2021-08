Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est relancé pour Lautaro Martinez !

Publié le 3 août 2021 à 17h00 par A.C.

Florentino Pérez aurait l’intention d’attirer Lautaro Martinez au Real Madrid au cours de ce mercato estival.

La crise a frappé fort et la plupart des clubs européens doivent se montrer inventifs pour recruter. Certains, doivent carrément y renoncer et cela serait notamment le cas du Real Madrid. A en croire les indiscrétions de Radio MARCA , Florentino Pérez aurait annoncé lors d’une réunion de la direction du club, qu’il n’y aura pas de recrues lors de ce mercato estival. Seul David Alaba est arrivé, à la fin du contrat qui le liait au Bayern Munich. Pourtant, le mercato est encore long et l’on peut s’attendre à tout de la part d’un club comme le Real Madrid...

Pérez veut créer la surprise avec Lautaro Martinez