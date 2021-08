Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s’emballe autour de Lautaro Martinez !

Publié le 3 août 2021 à 18h30 par A.C.

Après avoir remporté le Scudetto avec l’Inter et la Copa America avec l’Argentine, Lautaro Martinez pourrait être l’un des gros acteurs du mercato estival.

L’Inter a traversé des mois compliqués avec la crise sanitaire. Les propriétaires chinois du club italien ont même semblé à un moment devoir revendre, avant de trouver une solution avec un prêt de 250M€ contracté auprès de Oaktree Capital Management. Cela n’a toutefois pas suffit et l’Inter s’est donc résigné à perdre une star de son effectif. Rapidement c’est Achraf Hakimi qui a été élu, avec au final un transfert au Paris Saint-Germain pour près de 70M€, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Cela pourrait toutefois ne pas suffire. La presse italienne a en effet expliqué ces derniers jours que les problèmes de l’Inter sont plus graves que prévu, surtout que certains indésirables au salaire important comme Alexis Sanchez et Arturo Vidal ne devraient finalement pas partir.

L’Inter obligée de vendre Lautaro Martinez ?

A part Achraf Hakimi, les autres stars de l’Inter sont Romelu Lukaku, Lautaro Martinez et Nicolo Barella. Or, le Belge et le Champion d’Europe italien seraient intouchables à en croire Tuttosport et c’est dont Lautaro Martinez qui pourrait être sacrifié. Le jeune attaquant a en effet une très belle cote sur le marché, mais se trouve également dans une position fragilisée. Toujours selon les informations de Tuttosport , sa prolongation traine depuis plusieurs mois déjà et du côté de l’Inter on voudrait donc le vendre cet été, avant de se retrouver dans une position plus délicate.

L’Atlético part devant, mais le Real Madrid...