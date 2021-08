Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard serait métamorphosé !

Publié le 3 août 2021 à 17h40 par La rédaction

Depuis la reprise de l’entraînement, le vestiaire et le staff du Real Madrid seraient bluffé par la forme physique d’Eden Hazard.

Plus que décevant depuis son arrivée au Real Madrid en juin 2019 pour plus de 100 millions d’euros, Eden Hazard doit se racheter. Vivement critiqué pour ses performances, c’est davantage le comportement du joueur qui fait grincer des dents. Ses blessures à répétition ajoutées à sa condition physique pas vraiment conforme au très haut niveau irritent. Mais il semblerait qu’Eden Hazard ait appris de ses erreurs. Malgré sa blessure contractée lors de l’Euro, il aurait impressionné ses coéquipiers pour son retour à l’entraînement.

Le vestiaire épaté