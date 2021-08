Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Un recrutement bloqué par Kylian Mbappé !

Publié le 3 août 2021 à 16h30 par T.M.

Le feuilleton Kylian Mbappé commence à durer lors de ce mercato estival. Et cela n’est pas conséquence. Que ce soit du côté du Real Madrid, mais aussi du PSG, le cas Mbappé impacte le recrutement.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la question se pose. Alors que Kylian Mbappé n’a plus qu’un an de contrat, le PSG se retrouve face à un choix cornélien. En effet, le Français n’est visiblement pas décidé à prolonger son contrat actuellement, une tendance encore confirmée ces dernières heures par Le Parisien . Face à cela, le club de la capitale pourrait s’exposer au risque de perdre librement sa pépite dans un an. Un risque que le PSG semble visiblement prêt à prendre. En effet, Nasser Al-Khelaïfi l’avait récemment assuré, Kylian Mbappé ne partira pas lors de ce mercato estival. De quoi alors donner un peu plus de temps à la direction parisienne pour tenter de convaincre l’international français de signer un nouveau contrat. Dans les prochains mois, le PSG reviendra alors à la charge pour la prolongation de Mbappé. Et en attendant, les Parisiens veulent mettre toutes les chances de leur côté.

Le PSG dit non à Ibrahimovic !

Pensant donc à prolonger Kylian Mbappé dans les semaines ou mois à venir, le PSG agirait en conséquence. Et cela se traduirait par de grosses décisions lors de ce mercato estival. Ainsi, comme révélé par Le Parisien , le club de la capitale aurait notamment refusé l’idée d’un retour de Zlatan Ibrahimovic. Par l’intermédiaire de son agent, Mino Raiola, le Suédois aurait apprécié le PSG pour envisager ce scénario. Une idée refusée par les Parisiens. Dans l’optique de conserver toutes ses chances de prolonger Mbappé ? Avec Ibrahimovic dans l’effectif de Mauricio Pochettino, cela aurait fait un salaire XXL en plus et surtout un attaquant de poids au poste de 9. Pour laisser de la place sur le terrain et dans la masse salariale à Kylian Mbappé, celui qui a finalement prolongé au Milan AC a donc été recalé.

Le Real Madrid suspend ses dossiers !

Et il n’y a pas qu’au PSG que le cas Kylian Mbappé occupe tous les esprits. C’est également le cas au Real Madrid. Ce n’est pas un secret, Florentino Pérez rêve de l’international français et bien que cela soit compliqué, il croirait toujours en ses chances pour cet été. Ayant mis des liquidités de côté pour cette opération Mbappé, la Casa Blanca aurait relégué au second plan toutes les autres opérations pour le moment. Actuellement, il n’y aurait que l’attaquant du PSG qui compterait. Et une fois que cela sera définitivement mort, le Real Madrid pourrait alors se rabattre sur d’autres dossiers d’envergure à l’instar d’Erling Braut Haaland ou encore Wesley Fofana. Selon les informations de Fabrice Hawkins, le joueur de Leicester plairait énormément aux Merengue, qui n’auraient toutefois formulé encore aucune offre, attendant de voir ce qui se passe avec Mbappé.